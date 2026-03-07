Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de halk oyunları yarışması yapıldı

        Hakkari'de okullar ve kulüpler arası halk oyunları yarışması düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2026 - 16:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de halk oyunları yarışması yapıldı

        Hakkari'de okullar ve kulüpler arası halk oyunları yarışması düzenlendi.

        Spor salonunda gerçekleştirilen yarışmada dereceye giren ekiplere ödülleri verildi.

        Programda konuşan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu il temsilcisi Sıtkı Zerek, yarışmaya 25 ekibin katıldığını söyledi.

        İki kategoride düzenlenen yarışmada dereceye giren ekiplerin bölge ve Türkiye finallerinde Hakkari'yi temsil edeceğini belirten Zerek, şunları kaydetti:

        "Hakkari çok zengin bir folklorik yapıya sahip. Kıyafetleri, oyun çeşitliliği, müzik zenginliği ve dengbej kültürü ile oldukça renkli bir kültür. Bu yarışmalar sayesinde bu kültürü yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarıyoruz. Katılımcılara teşekkür ediyorum."

        Yarışmayı AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ile İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz izledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        MSB'den açıklama! KKTC'ye F-16 konuşlanacak mı?
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        Trump: İran bugün çok sert vurulacak
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        İran: ABD ve İsrail üsleri meşru hedef
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 8. gün!
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        İran Cumhurbaşkanı: Komşulardan özür dileriz
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        ABD'den petrol ve enflasyon mesajları
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Ünlü gece kulübü kundaklandı! Sahibine kanlı pusu!
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Trafik hız kurallarında yeni dönem
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Bahar başlıyor ancak yağışsız ve güneşli hafta geliyor
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        Osman Hamdi Bey'in tablosu ilk kez açık artırmada!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başlıyor
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Dolmabahçe'de dev düello!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        İki doktora hapis istendi! Öldüren anjiyo!
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        F.Bahçe'nin konuğu Samsunspor
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        Göğüs ve karın gerdirme ameliyatı ölümle bitti!
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        "Yazın düğün yapmayı planlıyoruz"
        Tüm zamanların rekoru kırıldı
        Tüm zamanların rekoru kırıldı

        Benzer Haberler

        40 kilometre arayla iki mevsim: Yüksekova'da kar, Esendere'de bahar mesaisi
        40 kilometre arayla iki mevsim: Yüksekova'da kar, Esendere'de bahar mesaisi
        Hakkari Üniversitesi'nde "Burs Koordinatörlüğü" kuruldu
        Hakkari Üniversitesi'nde "Burs Koordinatörlüğü" kuruldu
        Yüksekova köy ve mahalle muhtarlarından kadın takımına ziyaret
        Yüksekova köy ve mahalle muhtarlarından kadın takımına ziyaret
        Hakkari'de trafik kazası: 1 yaralı
        Hakkari'de trafik kazası: 1 yaralı
        Yüksekova'da yolcu minibüsleri denetlendi
        Yüksekova'da yolcu minibüsleri denetlendi
        Hakkari'de "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı
        Hakkari'de "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı