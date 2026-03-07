Canlı
        Hakkari Haberleri

        Hakkari Üniversitesi'nde "Burs Koordinatörlüğü" kuruldu

        Hakkari Üniversitesi bünyesinde, öğrencilere destek sağlamak amacıyla "Burs Koordinatörlüğü" kuruldu.

        Giriş: 07.03.2026 - 15:16
        Hakkari Üniversitesi'nde "Burs Koordinatörlüğü" kuruldu

        Hakkari Üniversitesi bünyesinde, öğrencilere destek sağlamak amacıyla "Burs Koordinatörlüğü" kuruldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük bünyesinde faaliyet gösterecek koordinatörlüğe ilk bağışı, Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep yaptı.

        Destekte bulunmak isteyenlerin üniversitenin internet sitesindeki burs koordinatörlüğü adına açılan hesaba bağışta bulunabilecek.

        Toplanacak bağışlarla öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunulacak.

