Hakkari Üniversitesi'nde "Burs Koordinatörlüğü" kuruldu

Hakkari Üniversitesi bünyesinde, öğrencilere destek sağlamak amacıyla "Burs Koordinatörlüğü" kuruldu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük bünyesinde faaliyet gösterecek koordinatörlüğe ilk bağışı, Rektör Prof. Dr. Musa Gençcelep yaptı. Destekte bulunmak isteyenlerin üniversitenin internet sitesindeki burs koordinatörlüğü adına açılan hesaba bağışta bulunabilecek. Toplanacak bağışlarla öğrencilerin eğitim hayatına katkı sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.