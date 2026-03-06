Hakkari'de geçen yıldan bu yana yaklaşık 3 bin kişi bağımlılığa karşı bilgilendirildi

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Yeşilay Şubesi bünyesinde görev yapan uzman ve gönüllüler, geçen yıldan bu yana yaklaşık 3 bin kişiyi bağımlılığa karşı bilgilendirdi.



Yeşilay Hakkari Şube Başkanlığı, bağımlılığın önlenmesi ve buna karşı farkındalık oluşturmak amacıyla geçen yıldan bu yana 100'e yakın etkinlik gerçekleştirdi.



Okulları gezerek öğrencilerle bir araya gelen, kent merkezinde yaptıkları ziyaretlerle esnaf ve vatandaşlara ulaşan uzman ve gönüllüler, kentin farklı noktalarında kurdukları stantlarda da bağımlılık türleri ve korunma yollarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları yaptı.



Alkol, madde, tütün, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı bilgilendirme çalışmaları yürüterek erken müdahalenin önemine dikkati çeken gönüllüler, toplumun her kesimine ulaşmayı hedefliyor.



14 aylık süreçte yaklaşık 3 bin kişiyi bilgilendiren gönüllüler, çalışmalar kapsamında risk altında olduğu belirlenen bireyleri profesyonel destek almaları amacıyla Yeşilay Danışmanlık Merkezine yönlendiriyor.



- "Amacımız kalıcı bir farkındalık oluşturmak"



Gönüllülerle çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtan Şube Başkanı Merve Demir, AA muhabirine, önleyici faaliyetlerle gençlere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.



Bunun için sürekli sahada olduklarını belirten Demir, şunları kaydetti:



"Ziyaretlerimizde esnafımıza bilgilendirmelerde bulunduk. Halkımızla sohbet ettik. Broşür dağıttık. Çalışmalarımız devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları, üniversite, İl Milli Eğitim ve İl Sağlık müdürlükleri ile işbirliği içinde eğitim çalışmalarına, konferanslarımıza ve bilgilendirmelerimize devam ediyoruz. Amacımız geçici faaliyetlerden daha çok kalıcı bir farkındalık oluşturmak. 1-7 Yeşilay Mart Haftası vesilesiyle çeşitli etkinliklerimiz oluyor. Yeşilay Haftası'nı kutluyorum. Bağımsız bir gelecek, bağımsız yeni nesiller temenni ediyorum."



Şube Uzmanı Hacer Kaçar da gönüllülerle sık sık sahaya çıkarak bağımlılıkla mücadele konusunda çalışma yaptıklarını ifade etti.



Benim Kulübüm Yeşilay Projesi ile öğrencileri ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunduklarını anlatan Kaçar, "Akran eğitimlerimiz oluyor. Üniversite öğrencilerimizle yaptığımız bir proje. Alkol, madde, kumar, teknoloji ve sigara bağımlılığı üzerine üniversite öğrencilerimize akran eğiticimiz tarafından belli periyotlarla eğitimler veriliyor. Bu proje ile bin öğrencimize ulaştık. 'Yeşilay Elçileri' projesiyle esnafı sistemimize dahil ediyoruz. Gönüllülerle esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Toplumda, sahada farkındalık çalışmalarını sürdürüyoruz. Geçen yıl birçok birimle iş birliği içinde 30 esnafımızı elçimiz yaptık. 2025 yılı itibarıyla gönüllülerimizle beraber 3 bin faydalanıcıya ulaştık." diye konuştu.

