Hakkari'de kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.



Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve aynı suçtan 500 bin lira adli para cezası olan S.M. yakalandı.



Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

