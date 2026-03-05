Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 22:20 Güncelleme:
        Hakkari'de kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan ve aynı suçtan 500 bin lira adli para cezası olan S.M. yakalandı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

