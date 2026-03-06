Canlı
        Hakkari Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Hakkari Valisi Taşyapan, yetim çocuklarla iftar yaptı

        Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen programda kentteki yetim çocuklar ve yakınlarıyla iftar yaptı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, öğretmevinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Taşyapan, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının rahmet, merhamet ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

        Dünya Yetimler Günü'nün çocukların hayatlarına dokunmanın ve onlara sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Taşyapan, çocukların sevgi, ilgi ve şefkatle büyümelerinin güçlü yarınların teminatı olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

