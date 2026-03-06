Hakkari Valisi Taşyapan, yetim çocuklarla iftar yaptı

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen programda kentteki yetim çocuklar ve yakınlarıyla iftar yaptı.



Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, öğretmevinde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Taşyapan, yaptığı konuşmada, Ramazan ayının rahmet, merhamet ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.



Dünya Yetimler Günü'nün çocukların hayatlarına dokunmanın ve onlara sahip çıkmanın önemini bir kez daha hatırlattığını belirten Taşyapan, çocukların sevgi, ilgi ve şefkatle büyümelerinin güçlü yarınların teminatı olduğunu ifade etti.

