Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de yolcu minibüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu gibi minibüslere binen sivil jandarma trafik ekibi, sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 12:17 Güncelleme: 08.03.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de yolcu minibüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi
        ABONE OL

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu gibi minibüslere binen sivil jandarma trafik ekibi, sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı 2. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekibi, ilçeden il merkezine giden minibüse yolcu olarak bindi.

        Jandarma personeli, Yeniköprü Jandarma Yol Kontrol Noktası'na kadar sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını denetledi.

        Trafik kontrol noktasına gelindiğinde ekip, kimliklerini açıklayarak sürücünün herhangi bir kural ihlali yapmadığını belirtti.

        Ekipler, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        Türk doktor uzay yolcusu! Kadın astronotların sağlığını araştıracak
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi

        Benzer Haberler

        Telefonla konuşmak için karlı yolları aşıyorlar
        Telefonla konuşmak için karlı yolları aşıyorlar
        Hakkari'nin kadın doktorları, hastalara şifa olmak için mesai yapıyor
        Hakkari'nin kadın doktorları, hastalara şifa olmak için mesai yapıyor
        Hakkari'de Zap Suyu'na düşen araçtaki baba öldü, oğlu yaralandı
        Hakkari'de Zap Suyu'na düşen araçtaki baba öldü, oğlu yaralandı
        Zap Suyu'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, oğlu yaralı
        Zap Suyu'na düşen hafif ticari aracın sürücüsü öldü, oğlu yaralı
        Slovenyalı dağcılar, Cilo Dağı eteklerinde dağ kayağı yaptı
        Slovenyalı dağcılar, Cilo Dağı eteklerinde dağ kayağı yaptı
        Hakkari'de 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
        Hakkari'de 5,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı