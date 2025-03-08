Hakkari'de yolcu minibüsleri sivil jandarma ekiplerince denetlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolcu gibi minibüslere binen sivil jandarma trafik ekibi, sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İlçe Jandarma Komutanlığı 2. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekibi, ilçeden il merkezine giden minibüse yolcu olarak bindi.

Jandarma personeli, Yeniköprü Jandarma Yol Kontrol Noktası'na kadar sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını denetledi.

Trafik kontrol noktasına gelindiğinde ekip, kimliklerini açıklayarak sürücünün herhangi bir kural ihlali yapmadığını belirtti.

Ekipler, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.