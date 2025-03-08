Yüksekova'da kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taksiciler, araçlarına astıkları afişlerle kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taksiciler, araçlarına astıkları afişlerle kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekti.
Yüksekova Kadın Derneği ile Şoförler ve Otomobilciler Odasınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Çarşı merkezinde taksici esnafı, araçlarına astıkları afişlerle kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekti.
Dernek üyesi kadınlar da stant açarak kadınlara broşür dağıttı.
Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durna, amaçlarının kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.
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