Yüksekova'da kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekildi

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durna, amaçlarının kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Yüksekova Kadın Derneği ile Şoförler ve Otomobilciler Odasınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

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