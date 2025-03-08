AK Parti Hakkari Teşkilatından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü açıklaması

AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva, parti binasında yaptığı açıklamada, 8 Mart'ın kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelesinin sembolü olduğunu söyledi.

Cumhuriyetle birlikte Türk kadınının birçok ülkeden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olduğunu belirten Hayva, "2013'te kamusal alanda kılık kıyafet özgürlüğünün getirilmesi ile kadınlar arasındaki ayrımcılığı tamamen ortadan kaldırdık. 7 Haziran 2015'te kadınlar seçme ve seçilme hakkını tam olarak kullanmaya başladı." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla AK Parti hükümetlerinin kadınlara yönelik eğitim, siyasi temsiliyet ve ekonomik gibi birçok alanda öncü adım attığına vurgu yapan Hayva, şunları kaydetti:

"Bugün kadınlar sadece evde değil iş hayatında, siyasette, sivil toplumda ve sahada aktif olarak yer alıyor. Kadınların güçlü olduğu bir toplum geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecek. Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teriyle, emeğiyle fedakarca destan yazan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz."