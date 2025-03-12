Hakkari İl Özel İdaresinin filosu yeni alınan 11 araçla güçlendirildi

Hakkari İl Özel İdaresi bünyesinde, kent genelindeki yol ve altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere alınan 8 iş makinesi, 2 pikap ve otobüs törenle hizmete sunuldu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Özel İdaresi bahçesinde düzenlenen törende, kentteki yerleşim yerlerine daha iyi hizmet götürmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye yönelik süreç başlattıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların hizmet konusunda kendilerine büyük destekler verdiğini belirten Çelik, "Şu an 60 milyon lira değerinde 11 aracımızı teslim aldık. Nisan ayına kadar 14 aracı daha alacağız. Böylelikle 200 milyon bedelle 25 aracı İl Özel İdaremize kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hizmet alanımız geniş bir coğrafyayı kapsıyor. İş makinelerimizin sayısı ne kadar artarsa gücümüz de artıyor." diye konuştu.

Geçen yıl asfalt plentini hizmete aldıklarını, bu yıl da konkasör alımı gerçekleştirdiklerini bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Özel idaremiz adına bir konkasör ile taş ocağı kuracağız. Amacımız bütün köylerimizin yolunu sıcak asfaltla kaplayıp konforlu ulaşımını sağlamaktır. Önümüzdeki 3-4 yıl içinde bu planlama doğru şekilde devam ederse bütün köylerimizin merkeze ulaşmalarını asfalt yollarla sağlamış olacağız. İçme suyu, sulama kanalları düzenleme çalışması da inşallah devam edecek."

Duanın okunması ve kurban kesiminden sonra araçların hizmete sunulduğu törene Vali Yardımcıları Buğra Karadağ ve Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, Durankaya Belde Belediye Başkanı İsmail Demirci ve birim amirleri katıldı.