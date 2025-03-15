Kadın antrenör, Hakkari'de geleceğin kayakçılarını yetiştiriyor

SAYİM HARMANCI - Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde çalışan antrenör Ayşe Duran, 6 yıl önce atandığı kentte geleceğin kayakçılarını yetiştirerek çocuk ve gençlerin spora yönelmesine katkı sağlıyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nden 2013'te mezun olan 36 yaşındaki Kayserili Duran, Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olarak 2018'de ilk atama yeri Hakkari'ye geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kayak antrenörlüğü yapan Duran, kentte farklı yaş gruplarındaki çocuklara Mergabütan Kayak Merkezi'nde kayak eğitimi vermeye başladı.

Şimdiye kadar alp disiplininde yüzlerce sporcu yetiştiren birçoğunu kulüplere kazandıran Duran, tecrübelerini aktardığı sporcuların milli takım forması giyebilmeleri için çaba gösteriyor.

Kayak merkezindeki Gençlik Kampı'na gelen üniversite öğrencileri ve vatandaşlara da kayak öğrenmeleri konusunda yardımcı olan Duran, çocuk ve gençleri spora kazandırmaya çalışıyor.

- "Buradaki çocukların potansiyeli çok yüksek"

Duran, 6 yıldır kentteki 6-18 yaş aralığındaki çocuklara kayak eğitimi verdiğini söyledi.

Gençlik Kampı kapsamında kente gelen üniversite öğrencilerine de uygulamalı kayak anlattıklarını dile getiren Duran, "Bu sene üniversitelerden gelen yaklaşık 600 öğrenciye eğitim verdik. Türkiye'nin her yerinden gelen öğrenciler var. Burada hem küçük hem de büyük yaş gruplarına kayak yapmayı öğretiyoruz. Çocukları 6 yaşından başlayıp 18 yaşına kadar yetiştiriyoruz. Hedefimiz yetiştirdiğimiz sporcuları milli takıma yükseltmek. Daha sonra da olimpiyatlara göndermeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Altyapıya alınan öğrencilere yönelik eğitimlerin devam ettiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bu öğrencilerimize yönelik eğitimlerimize sene başında başlayıp sene sonuna kadar devam ediyoruz. Yazın da paten kursu veriyoruz. Kuvvet antrenmanları yapıyoruz. Kayak merkezindeki pistlerde hazırladığımız sporcuları temelden başlayıp ileri seviyeye kadar getiriyoruz. Vatandaşlara da kayak eğitimi veriyoruz. Buraya gelip de kayağı bilmeyen birçok kişi oluyor. Hayatında ilk kez kar görenler oluyor. Onlara da yardımcı oluyoruz. Diğer antrenör arkadaşlarla bu işi yürütüyoruz. Ayrı ayrı çalışma gruplarımız var. Buradaki çocukların potansiyeli çok yüksek."