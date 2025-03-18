Çukurca'da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, Kaymakam Mert Kumcu, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İbrahim Çolak, Milli Eğitim Müdürü Osman Taşkın, Gençlik ve Spor Müdürü Çınar Çiftçi, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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