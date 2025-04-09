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        Van ve Hakkari'de, kuvvetli rüzgar sonucu binaların çatıları uçtu

        Van ve Hakkari'de şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 22:08 Güncelleme: 09.04.2025 - 22:13
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        Van ve Hakkari'de, kuvvetli rüzgar sonucu binaların çatıları uçtu
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        Van ve Hakkari'de şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi.

        Van'da öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

        Bostaniçi Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

        Hakkari'de de sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu.

        İl merkezindeki Gazi ve Yeni Mahalle ile çarşı merkezinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

        Etrafa saçılan sac tabakalarının isabet ettiği bazı araçlar, aydınlatma ve elektrik direkleri ile enerji nakil hatları zarar gördü.

        Avukat Muhsin Zeydanoğlu Caddesi'nde bir bölümü inşaat halinde olan binadan briketler düştü.

        Şemdinli ilçesinde Tekeli köyüne bağlı Balıklı mezrasında da şiddetli rüzgar, bazı evlerin çatılarının bir bölümünü uçurdu.

        Yetkililer, vatandaşları çatı uçması, kaya düşmesi, heyelan ve tehlike oluşturabilecek enerji nakil hatlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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