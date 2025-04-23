Yüksekova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gençlik Merkezi Spor Salonundaki etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, "İnanıyorum ki dünyayı çocuklara verdiğimiz gün her şeyin daha sevgi dolu olduğunu göreceğiz. Çocukların yürekleri sevgiyle, coşkuyla ve umutla çarpmalı." dedi.

Şiirlerin okunduğu ve gösterilerin sunulduğu programda, akıl ve zeka oyunları yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Kaymakam Mustafa Akın, Garnizon Komutanı Albay Uğur Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Rıza Ünel, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile kurum amirleri ve vatandaş katıldı.