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        Hakkari'de pancar toplarken fenalaşan kişi hayatını kaybetti

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar topladığı sırada fenalaşan kişi, ekiplerin zorlu çalışmasıyla ulaştırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 22:29 Güncelleme: 23.04.2025 - 22:29
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        Hakkari'de pancar toplarken fenalaşan kişi hayatını kaybetti
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pancar topladığı sırada fenalaşan kişi, ekiplerin zorlu çalışmasıyla ulaştırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Onbaşılar köyü Armutlu mezrasında dağlık alana giden 48 yaşındaki Ali Gürdal, pancar topladığı sırada fenalaştı.

        Yanındakilerin haber vermesi üzerine bölgeye UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, kayalık arazide bir süre yürüyerek ulaştığı Gürdal'ı, vatandaşların da yardımıyla ambulansın bulunduğu noktaya taşıdı.

        Ambulansa konulan Gürdal, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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