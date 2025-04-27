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        Hakkari Zapspor, konuk ettiği Yeşil Vartospor'u yendi

        Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Yeşil Vartospor'u 5-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 17:55 Güncelleme: 27.04.2025 - 17:55
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        Hakkari Zapspor, konuk ettiği Yeşil Vartospor'u yendi
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        Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk etiği Yeşil Vartospor'u 5-0 yendi.

        Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki takım oyuncuları 22 Nisan'da Hakkari-Van kara yolunda yaşanan trafik kazasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

        Maçın ilk yarısında rakibine üstünlük sağlayan Hakkari Zapspor, soyunma odasına 4-0 üstünlükle gitti.

        İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, maçı 5-0 kazanarak play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

        Maçı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Hakkari Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç ve çok sayıda taraftar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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