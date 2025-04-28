Hakkari'de yeni "böğ" türü keşfedildi

Hakkari Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melek Erdek tarafından yürütülen çalışmada yeni "böğ" türü keşfedildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Erdek'in yeni "böğ" türünü Cilo ve Sat Dağları ile Büyük Sat Gölü yakınlarında, 2 bin 938 metre yükseklikte tespit ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdek, Hakkari'nin dağlık yapısıyla çok sayıda tek dağ endemiği türlere ev sahipliği yaptığını belirtti.

Erdek, bu canlıların buzul dönemlerinde dağların zirvelerine çekilerek yüksek rakımlarda izole olduklarını ve küçük popülasyonlar şeklinde türleştiklerini kaydetti.

"Böğ"lerin halk arasında bilindiği gibi örümcek ya da böcek olmadığına dikkati çeken Erdek, bu türün zehirsiz canlılar olduğunun altını çizdi.

Erdek, yeni türün "Arthropoda Selecta" dergisinde yayımlanarak bilim dünyasına tanıtıldığını ve "Gylippus (Paragylippus) Ozdinci" adıyla literatüre kazandırıldığını ifade etti.