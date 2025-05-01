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        Derecik'te LGS'ye girecek öğrencilere kitap desteği

        Hakkari'nin Derecik ilçesinde hayata geçirilen proje ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere kitap desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:12 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:12
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        Derecik'te LGS'ye girecek öğrencilere kitap desteği
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        Hakkari'nin Derecik ilçesinde hayata geçirilen proje ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere kitap desteği sağlandı.

        Gençlik Merkezi tarafından uygulanan "Bir Set Kitap Alarak Geleceğe Umut Ol" projesi kapsamında temin edilen kitaplar, ilçedeki farklı okullarda eğitim gören öğrencilere teslim edildi.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erşat Sungur, eğitime yönelik desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Gençlerimizin eğitimine katkı sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

        Gençlik Lideri Haşim Karadeniz de projenin kapsamı hakkında bilgi vererek, ilçe genelinde başarılı öğrencilere kaynak kitap desteği sağladıklarını ifade etti.

        Fen ve Anadolu liselerine hazırlanan 105 öğrenciye kitap setlerini ulaştırdıklarını aktaran Karadeniz, "Bugün de Şehit Gaffar Okkan Ortaokulu'nda, matematik alanında öne çıkan öğrencilerimizi ve sınavlara hazırlanan gençlerimizi ziyaret ederek test kitapları ve deneme sınavları hediye ettik. Başarılı öğrencilerimizi 3 yıldır yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

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