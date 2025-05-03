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        Hakkari'de "Nesil Meselesi Konferansı" düzenlendi

        Hakkari'de TÜGVA şubesi ile Büyük Aile Platformu tarafından "Nesil Meselesi Konferansı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 17:38 Güncelleme: 03.05.2025 - 17:40
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        Hakkari'de "Nesil Meselesi Konferansı" düzenlendi
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        Hakkari'de TÜGVA şubesi ile Büyük Aile Platformu tarafından "Nesil Meselesi Konferansı" düzenlendi.

        Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programda, dijital çağın gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve aile yapısını tehdit eden konularla ilgili sunum yapıldı.

        Konferansa katılan Gazeteci Erem Şentürk, ekran bağımlılığının sadece bireysel değil, toplumsal bir mesele olduğunu söyledi.

        Şentürk, çocuklara sahip çıkılması ve onların yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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