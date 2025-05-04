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        Hakkari'de yamaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yamaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 11:09 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:15
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        Hakkari'de yamaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
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        Hakkari'nin Çukurca ilçesinde yamaca çarpan kamyonetin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

        Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çığlı köyü yakınında Muhammed Özbeğ'in kullandığı kamyonet, yamaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Özbeğ ve yanındaki Ramazan Deniz, ekiplerce kamyonetten çıkarılarak Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özbeğ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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