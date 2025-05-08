Yüksekova'da yıkılan ağıldaki hayvanlar kurtarıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıkılan ağıldaki hayvanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıkılan ağıldaki hayvanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Köprücük köyünde Tekin Açıkel'e ait ağıl, dün gece bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Haber verilmesi üzerine köye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yıkılan duvarların altında kalan bazı küçükbaş ve büyükbaş hayvanları çıkardı.
Hayvanlardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.
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