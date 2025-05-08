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        Yüksekova'da yıkılan ağıldaki hayvanlar kurtarıldı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıkılan ağıldaki hayvanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 12:06 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:09
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        Yüksekova'da yıkılan ağıldaki hayvanlar kurtarıldı
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yıkılan ağıldaki hayvanlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Köprücük köyünde Tekin Açıkel'e ait ağıl, dün gece bilinmeyen bir nedenle çöktü.

        Haber verilmesi üzerine köye Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, vatandaşların da yardımıyla yıkılan duvarların altında kalan bazı küçükbaş ve büyükbaş hayvanları çıkardı.

        Hayvanlardan bazılarının yaralandığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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