Hakkari'de açan ters laleleri jandarma koruyor

Hakkari'de farklı bölgelerde açan ters laleler, jandarma tarafından korunuyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler, kentin birçok noktasında açtı.

Yaklaşık 20 gün görülebilen ve koruma altında olan laleleri koparanlara 577 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki ters lalelerin korunması için çalışma yürütüyor.

Lalelerin bulunduğu bölgede nöbet tutarak zarar verilmesini önleyen jandarma ekipleri, vatandaşları da bilgilendiriyor.