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        Hakkari'de 20 kadın, katıldığı kursta okuma yazma öğrendi

        Hakkari Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursuna katılan 30 yaş ve üzeri 20 kadın, okur yazar olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:56 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:56
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        Hakkari'de 20 kadın, katıldığı kursta okuma yazma öğrendi
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        Hakkari Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kursuna katılan 30 yaş ve üzeri 20 kadın, okur yazar olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kurs sonunda düzenlenen etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kadınların belge alma heyecanına ortak oldu.

        Çelik, kadınları tebrik ederek, hayatın her anında öğrenmenin mümkün olduğunu söyledi.

        Kursiyerlere kitap hediye eden Çelik, kadınlara her zaman eğitime erişmeleri konusunda destek olacaklarını aktardı.

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