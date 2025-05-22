Hakkari'de yaylada rahatsızlanan kişi için ekipler seferber oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada ot topladığı sırada rahatsızlanan kişi, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada ot topladığı sırada rahatsızlanan kişi, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Büyükçiftlik beldesi Yeni Işık köyü mezrasında ot toplamaya giden 30 yaşındaki İlyas Altıntaş, rahatsızlandı.
Altıntaş'ın yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleriyle Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.
Zorlu arazi koşullarına rağmen bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, Altıntaş'ı diğer ekip araçlarının ulaşabildiği noktaya kadar at sırtında taşıdı.
Burada sağlık ekiplerine teslim edilen Altıntaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Altıntaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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