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        Hakkari'de yaylada rahatsızlanan kişi için ekipler seferber oldu

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada ot topladığı sırada rahatsızlanan kişi, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 21:59 Güncelleme: 22.05.2025 - 21:59
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        Hakkari'de yaylada rahatsızlanan kişi için ekipler seferber oldu
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaylada ot topladığı sırada rahatsızlanan kişi, ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı.

        Büyükçiftlik beldesi Yeni Işık köyü mezrasında ot toplamaya giden 30 yaşındaki İlyas Altıntaş, rahatsızlandı.

        Altıntaş'ın yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleriyle Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

        Zorlu arazi koşullarına rağmen bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, Altıntaş'ı diğer ekip araçlarının ulaşabildiği noktaya kadar at sırtında taşıdı.

        Burada sağlık ekiplerine teslim edilen Altıntaş, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Altıntaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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