Hakkari'de yaylada rahatsızlanan kişi için ekipler seferber oldu

Zorlu arazi koşullarına rağmen bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, Altıntaş'ı diğer ekip araçlarının ulaşabildiği noktaya kadar at sırtında taşıdı.

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