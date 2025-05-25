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        Hakkari'de 3 bin 400 rakımdaki Mencel Gölü'nde etkinlik düzenlendi

        Hakkari'nin Bağışlı bölgesinde bulunan 3 bin 400 rakımdaki Mencel Gölü'nde etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 19:09 Güncelleme: 25.05.2025 - 19:09
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        Hakkari'de 3 bin 400 rakımdaki Mencel Gölü'nde etkinlik düzenlendi
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        Hakkari'nin Bağışlı bölgesinde bulunan 3 bin 400 rakımdaki Mencel Gölü'nde etkinlik düzenlendi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Karların erimesiyle oluşan doğal göllerin çevresinde bulunduklarını belirten Çelik, "Karşımızda Cilo-Sat Dağları yer alıyor. Birçok zirveyle birlikte büyük dağlar Hakkari'de bulunuyor. Bu yüzden biz Hakkari'ye 'Dağların ve huzurun şehri' diyoruz. Şu anda bu dağlar kendini gösteriyor. Artık Hakkari, birçok olumsuzluğu geride bırakarak huzurun, sevginin, kardeşliğin ve birlikte güçlü olmanın şehri haline geldi." dedi.

        Bağışlı sakinlerinin daveti üzerine bölgeye geldiklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

        "Biz de bu güzel coğrafyada el ele, omuz omuza bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Siz değerli misafirlerimizin aracılığıyla Hakkari'nin güzelliklerini tüm Türkiye'ye tanıtmak için çaba gösteriyoruz. Burası doğasıyla eşsiz bir yer. Dağcılık, rafting gibi doğa sporlarıyla ilgilenen herkes için adeta bir ana yurt. Zirveleri, vadileri ve kamp alanlarıyla Hakkari, doğa ve adrenalin tutkunlarının mutlaka görmesi gereken bir şehir. Herkesi Hakkari'ye bekliyoruz. Bu tür etkinlikler ilin tanıtımı ve turizm potansiyelinin ortaya çıkmasına katkı sağlıyor. Tüm Bağışlı halkına teşekkür ediyorum."

        Misafirperverliğinden dolayı Bağışlı halkına teşekkür eden Çelik, çalıştay için kentte bulunan Uluslararası Üniversiteler Konseyi Kurucu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve akademisyenlerin de kentin doğal güzelliğini yerinde görmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

        İlgi gören etkinlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili Çelik ile katılımcılar gölde botlarla gezinti yaptı, doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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