Van ve Hakkari'de Yeşilay'ın geleneksel bisiklet turu düzenlendi

Van ve Hakkari'de Yeşilay tarafından "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi.

Van'da Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelenler, Van Gölü Gençlik Merkezi'ne kadar bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için pedal çevirdi.

Etkinlik sonunda katılımcılara hediyeler takdim edildi, Türk Kızılay Şube Başkanlığınca çay ikramı yapıldı.

Yeşilay Van Şube Başkanı Zafer Şahin, bağımlılıkla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Şahin, "Yeşilay olarak başlattığımız bağımsızlık seferberliği kapsamında insanların ancak sporla özgürleşebileceğinin altını çizmek istiyorum. Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Umut Akkuşci'ye, halkımıza ve gönüllülerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bisiklet turlarımız yıl içinde de devam edecek." diye konuştu.

Akkuşci ise etkinliğe katılanlara teşekkür etti.