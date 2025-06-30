Hakkari'de sağlanan huzur ortamı ekonomik yatırımlarla pekiştirilecek

SAYİM HARMANCI - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kişiye iş imkanı sağlaması ve ekonomiye canlılık getirmesi beklenen Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) inşasına başlandı, yatırımcılar şimdiden tahsis talebinde bulundu.

İlçeye bağlı Ünlüce köyü yakınında 145 bin hektar alanı kapsayan ve 160 sanayi parselinin yer alacağı OSB'nin ihalesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yapıldı.

Yer tesliminin ardından yüklenici firma tarafından 2 ay önce başlatılan çalışmalarda kazı ve dolgu işlemleri ile istinat duvarı inşaatları devam ediyor.

Yeni yolların açıldığı, atık su ve yağmur suyu için kanal kazılarının yapıldığı alanda, çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

42 parsel için ön tahsis başvurularının nisan ayında alındığı, şimdiden 10 yatırımcının tahsis talebinde bulunduğu OSB'de tesislerin faaliyete başlamasıyla yüzlerce kişiye iş imkanı sağlanması ve kent ekonomisinin canlanması hedefleniyor.

- "Burası bizim için göz bebeği"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, OSB'nin tüzel kişiliğinin 2017'de oluştuğunu, o zamandan beri arazi tahsisleri ve projelendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Geçen yılın sonu itibarıyla OSB'nin ihalesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Çelik, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza minnetlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Burası bizim için göz bebeği. Şehrimizin en önemli sorunlarından biri işsizlik. Türkiye'de işsizlik oranının en yüksek olduğu illerden biriyiz. Maalesef şu anda şehrimizde ciddi bir anlamda sanayi üretimi gerçekleştirilmiyor." dedi.

"10'a yakın yatırımcı tahsis talebinde bulundu"

İlçede bu anlamda sadece birkaç süt fabrikasının faaliyet gösterdiğini dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Burası Hakkari, Yüksekova, Şemdinli, Çukurca, Derecik için, gençlerimizin yarınlara daha güvenli bakması için ciddi bir yatırım. 145 bin hektardaki 160 sanayi parselinin altyapısı için çalışmalar başladı. Yüklenici firma bir aydır çalışıyor. 2 yıllık bir süresi var. Bölgemiz açısından önemli bir yatırım. Buranın yolları, altyapısı, elektrik ve doğal gaz altyapısına ilişkin sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm imkanları gerçekleştirecekler. Parsellerin yaklaşık yüzde 30'unun ön tahsis talepleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının OSB'ler ilan bölümünden ilana çıktık. Şehrimiz adına mutluluk verici. İlana çıktığımız 5 bin metrekare büyüklüğündeki parseller dahil olmak üzere 10'a yakın yatırımcı tahsis talebinde bulundu. Bu bizim açımızdan sevindirici."