        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari polisinden çocuklara yönelik uçurtma şenliği

        Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklara yönelik uçurtma etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 07.10.2025 - 14:24 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:24
        Hakkari polisinden çocuklara yönelik uçurtma şenliği
        Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuklara yönelik uçurtma etkinliği düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında uygulanan "Doğan Güneşte Yeni Umutlar" projesi kapsamında Merzan Futbol Sahası'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Ekiplerce sahaya getirilen Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, seramik kursu öğrencileri ve aileleri, uçurtma uçurdu.

        Farklı oyunlar da oynayan çocuklar, eğlenceli zaman geçirdi.

