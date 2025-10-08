Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 22:32 Güncelleme: 08.10.2025 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de "tefecilik" operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve saha çalışmaları neticesinde E.T'nin tefecilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim
        Trump: Hafta sonu Orta Doğu'ya gidebilirim
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        TBMM'den İsrail'e ortak tepki
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        "Gazze'yle ilgili iyi ilerleme kaydedildi"
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        Bakan Fidan: SDG denklem dışına çıkmalı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        İspanya'da İsrail'e silah ambargosu onaylandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Konser soruşturmasında iddianame!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Kurtulmuş: İsrail aklını başına almalı, arkadaşlarımız derhal bırakılmalı
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        Mjallby'nin peri masalını HT Spor'a anlattı!
        AB'den Dron Duvarı planı
        AB'den Dron Duvarı planı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Galatasaray'da Icardi belirsizliği!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Real Madrid'in prensi Arda Güler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümünde tutuklama kararı!
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Passat'ta sedan 'muamması'
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        Boşanma davalarında süre tartışması!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Hakkari'de 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari'de 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Hakkari polisinden çocuklara yönelik uçurtma şenliği
        Hakkari polisinden çocuklara yönelik uçurtma şenliği
        Hakkari'de aranan 276 kişi yakalandı
        Hakkari'de aranan 276 kişi yakalandı
        Van, Hakkari ve Bitlis'te "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı
        Van, Hakkari ve Bitlis'te "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı
        Deprem kuşağındaki Hakkari'de gönüllüler eğitimlerle olası afetlere hazırla...
        Deprem kuşağındaki Hakkari'de gönüllüler eğitimlerle olası afetlere hazırla...
        Yüksekova'ya Vietnamlı gelin
        Yüksekova'ya Vietnamlı gelin