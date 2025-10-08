Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Hakkari'de hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 08:47 Güncelleme: 08.10.2025 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari'de hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T, yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konakta yangın
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı

        Benzer Haberler

        Hakkari polisinden çocuklara yönelik uçurtma şenliği
        Hakkari polisinden çocuklara yönelik uçurtma şenliği
        Hakkari'de aranan 276 kişi yakalandı
        Hakkari'de aranan 276 kişi yakalandı
        Van, Hakkari ve Bitlis'te "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı
        Van, Hakkari ve Bitlis'te "Gazze için Sessiz Çığlık" etkinliği yapıldı
        Deprem kuşağındaki Hakkari'de gönüllüler eğitimlerle olası afetlere hazırla...
        Deprem kuşağındaki Hakkari'de gönüllüler eğitimlerle olası afetlere hazırla...
        Yüksekova'ya Vietnamlı gelin
        Yüksekova'ya Vietnamlı gelin
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi