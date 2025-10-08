Hakkari'de 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Hakkari'de hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ekiplerce yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "kasten öldürme" suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T, yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
