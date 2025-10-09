Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 20:37 Güncelleme: 09.10.2025 - 20:41
        Hakkari'de, AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığınca "Yeşil Dönüşüm ve İklim Farkındalığı Programı" düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi konferans salonunda gerçekleşen programda, sıfır atık uygulamaları, iklim değişikliğinin sonuçları ve çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.

        AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, yaptığı konuşmada, çevreyi korumanın ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

        Kaya, gelecek nesillere daha yeşil ve güzel bir ülke bırakmak için çevreyi korumak gerektiğini aktardı.

        Programa AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz ve partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

