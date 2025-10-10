Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

Hakkari'de 2025 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik Başkanlığında yapıldı.

Hakkari Valiliğinin Nsosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, toplantıda Hakkari'nin gelişimi ve kalkınması açısından önem taşıyan projeler değerlendirildi.

DSİ 17. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü kurumlarının sunum yaptığı toplantıda, 2025 yılı 3. dönem yatırımları, yatırımların ve sosyoekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyon çalışmaları, sorunlar ve çözüm önerileri istişare edildi.

Çelik, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, kurum yöneticilerinin ve personelin projeleri yakından takip etmeleri ve çalışmaların zamanında tamamlanması için azami gayret göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Sorumluluklarının farkında olmaları gerektiğini vurgulayan Çelik, "Çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Yatırımların hızlandırılması, projelerin bir an önce tamamlanması hepimizin ortak sorumluluğudur. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için işimize daha büyük bir özveriyle sarılmalıyız." ifadelerini kullandı.