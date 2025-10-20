Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de 43 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Hakkari'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 43 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

        Giriş: 20.10.2025 - 21:13 Güncelleme: 20.10.2025 - 21:13
        Hakkari'de 43 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda 43 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda 12-18 Ekim'de yapılan çalışmalarda 5 parça halinde 4 kilogram eroin ve 23 parça halinde 39 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

