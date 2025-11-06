Bakan Kacır, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'nda konuştu:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Terörsüz Türkiye'yi, 86 milyon hep birlikte inşa etmek var. Terörsüz Türkiye huzur ikliminin adıdır. Terörsüz Türkiye aydınlık yarınlarımızın adıdır." dedi.

Hakkari'deki programı kapsamında Bulvar Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Bakan Kacır, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya gelen Kacır, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir yanında eserler inşa etmeye, projeler gerçekleştirmeye ve ülkeyi asırlık kazanımlarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu hizmet yolculuğunda en temel prensiplerden birinin 81 şehri bu yolculuğa dahil etmek ve tüm kentlerde yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla topyekun kalkınmayı hayata geçirmek olduğunu vurgulayan Kacır, kalkınma yolculuğunda kapsayıcı, kuşatıcı, kimseyi ve hiçbir şehri, bölgeyi geride bırakmayan bir anlayışla hedeflere erişilmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

- "Bugün Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biriyiz" Bugün kentte birçok projenin planlamalarını yaptıklarını belirten Kacır, şunları kaydetti: "Hakkari'nin geleceğinin çok aydınlık olacağına inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'ye her alanda büyük eserler kazandırdı. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden gençliğe, spordan kültüre, turizme, sanayiye, teknolojiye AK Parti iktidarları Türkiye'nin çağ atladığı bir dönem oldu. Bugün Avrupa'nın en önemli üretim merkezlerinden biriyiz. Çelik üretiminde ve ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Beyaz eşya üretiminde Avrupa birincisi, dünya ikincisiyiz. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Pek çok alanda Avrupa'nın en önemli üretim gücü haline gelmiş bir ülkeyiz. Bunu ülkeyi baştan başa organize sanayi bölgeleriyle donatarak ve bu bölgelerde fabrikaların kurulmasını sağlayarak başardık." AK Parti'nin iktidara geldiği dönemde OSB'lerde 11 bin fabrikada 415 bin kişinin çalıştığını belirten Kacır, şimdi ise OSB'lerde 60 binden fazla fabrikada 2 milyon 700 bin kişinin çalıştığını bildirdi.

"Terörsüz Türkiye huzur ikliminin adıdır" Türkiye'nin üretim gücünü yükselttiklerini ve ihracatı 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıkardıklarını vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu: "Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'mız diyor ki 'sırada en büyük projemizi hayata geçirmek var.' Terörsüz Türkiye'yi, 86 milyon hep birlikte inşa etmek var. Terörsüz Türkiye huzur ikliminin adıdır. Terörsüz Türkiye aydınlık yarınlarımızın adıdır. Terörsüz Türkiye işte Hakkari'de yükselecek, bacası tütecek fabrika adıdır. Hakkari'nin turizmde yükselmesinin adıdır. Halihazırda 150 bine yaklaşan kış turizm potansiyelinin 500 binlere, milyonlara koşmasının adıdır. İnşallah bu iklimi oluşturduğumuzda, yatırımcıların önünü açtığımızda hep birlikte bu bölgedeki tüm şehirlerimizin kalkınmadan çok daha fazla pay alabildiğini müşahede edeceğiz. Terörsüz Türkiye, sadece Türkiye'nin değil, komşularımızın da istikrara, güvenliğe, huzura kavuşmasının adıdır. Dolayısıyla sadece Batılı komşularımızla değil, Doğulu komşularımızla, güneyimizdeki komşularımızla çok daha fazla ihracat yapmamızın adıdır. Daha fazla üretmemizin, ekmeğimizi büyütmemizin, aşımızı paylaşmamızın adıdır."

- "Büyük bir özenle bu süreci inşallah hedefine taşıyacağız" Cumhur İttifakı olarak başlattıkları ve devlet politikası haline getirdikleri bu sürecin 86 milyonun yüzünü güldüreceğini vurgulayan Kacır, "Büyük bir dikkatle, büyük bir özenle bu süreci inşallah hedefine taşıyacağız. Türkiye'nin hangi şehrine gidersek gidelim doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Karadeniz'de, Ege'de, Marmara'da, İç Anadolu'da, Akdeniz'de, Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da, Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir umut ve büyük bir sahiplenme var. Türkiye bu kucaklaşmayı büyük bir beklentiyle arzu ediyor." diye konuştu. Kacır, bu kardeşliği bozmak isteyen birtakım küresel güçlerin oyunlarını bu defa tümüyle ortadan kaldıracaklarını dile getirdi. Çocuklar ve gençler için birçok yeni projeyi bu vesileyle hayata geçireceklerinin, bölgede hazır giyim, tekstil alanında yeni adımlar atacaklarının müjdesini veren Kacır, "İstiyoruz ki, Marmara Bölgesi'nde artık sıkışan sanayimiz bu bölgelere gelsin. Bu yatırımları buralara taşıyalım. Şimdi bu taşınmaları artık teşvik ediyoruz. Bu taşınmalara da istihdam teşvikleri sunuyoruz ve bu bölgelerde çok daha fazla istihdam oluşturacak yatırımlar hayata geçsin istiyoruz. Bakın buranın yer altında muazzam bir zenginliği var. Bir kurşun, çinko zenginliği var. İstiyoruz ki bu madenlerimizi ham olarak taşımayalım. Burada rafine edelim, burada işleyelim, katma değere dönüştürelim." şeklinde konuştu.