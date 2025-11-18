Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari'de Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi

        Hakkari'de, "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor" projesi kapsamında Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 14:56 Güncelleme: 18.11.2025 - 14:56
        Hakkari'de Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidan dikildi
        Hakkari'de, "Türkiye Yeşeriyor, Gazze Güçleniyor" projesi kapsamında Türkiye ve Gazze'deki şehitler anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

        ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Hakkari Şubesi öncülüğünde TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinin bahçesinde etkinlik düzenlendi.

        Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Ahmet Karadeniz, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler, Türkiye ve Gazze'de şehit olanların isimlerinin verildiği fidanları dikti.

        Karadeniz, yaptığı açıklamada, söz konusu projeyle sadece fidan dikmediklerini, kardeşliğin tohumlarını toprakla buluşturduklarını söyledi.

        Bir yanlarında Filistin'in acısını, diğer yanlarında Türkiye'nin umudunu taşıdıklarını belirten Karadeniz, şunları kaydetti:

        "Her bir fidanla Türkiye'de ve Gazze'de şehit olan kardeşlerimizin isimlerini yaşatıyor, bu topraklarda yaşayan her bir ağaç ile ümmet bilincimizi güçlendiriyoruz. Şehitler göğe kanat açarken, biz burada kardeşliğimizin hatıralarıyla kök salıyor, aynı toprağa dualarımızı bırakıyoruz. Rüzgar her estiğinde dualarımız onlara, Gazze'ye ve mazlum coğrafyalarına ulaşacak inşallah. Bu umut dolu fidanlar büyüdüğünde gölgesinde çocuklar oynayacak, dallarında kuşlar barınacak, insanlar nefes alacak. Bu proje sadece bir çevre hareketi değil, bir dua, bir vefa, bir gelecek inşasıdır."

