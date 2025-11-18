Hakkari'de şarampole devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı
Hakkari'de pikabın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 06 EGF 985 plakalı kamyonet, Merzan Mahallesi'ndeki Dörtyol mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ arıza personeli 4 kişi, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.
