        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Şemdinli Kaymakamı Akpınar okulları ziyaret etti

        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:53 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:53
        Şemdinli Kaymakamı Akpınar okulları ziyaret etti
        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Günyazı İlkokulu ile Halit Sever İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Akpınar, okulların çalışmaları, projeleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi aldı.

        Sınıfları dolaşan Akpınar, öğrencilerle sohbet etti, taleplerini dinledi.

        Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getiren Akpınar, eğitim camiasına destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

        Akpınar'a ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

