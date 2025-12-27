Şemdinli'de voleybol turnuvası düzenlendi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Kaymakamlık Kupası Voleybol Halk Turnuvası" düzenlendi.
Kaymakamlık ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvaya ilçedeki kamu kurumlardan oluşan takımlar katıldı.
Turnuvanın final müsabakasını izleyen Kaymakam Yunus Emre Akpınar, sporcuları tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
Final karşılaşmasını, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Sertçelik, Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, 34.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Fahrettin Kerim Kılcı ve vatandaşlar izledi.
