Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan personel ve kampçılar kurtarıldı

Kent merkezine 12 kilometre mesafedeki Mergabütan Kayak Merkezi'ne giden personelin bulunduğu minibüs ile pikap, yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı.

Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Kamp Eğitim Merkezi personeli ile kamp kuran 2 kişi, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

