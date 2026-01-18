Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Sercan İnşaat Gaziantep ALG Spor'u 5-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 16:03 Güncelleme: 18.01.2026 - 16:03
        Merzan Futbol Sahası'nda oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği müsabakada ev sahibi takım 16. dakikada Elizabeth Oppong’un attığı golle öne geçti.

        Baskılı oyununu sürdüren Hakkarigücü, 31. dakikada Elizabeth Owusuwaa'nın golüyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da etkili oynayan ev sahibi ekip, 46. dakikada Elizabeth Owusuwaa'nın, 74. dakikada Elif Kesgin'in, 90. dakikada Nursel Özkan'ın attığı gollerle maçı 5-0 kazandı.

        Karşılaşmayı Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım ile çok sayıda taraftar izledi.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

