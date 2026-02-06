Habertürk
        Hakkari'de 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Hakkari'de anıldı.

        Giriş: 06.02.2026 - 16:00 Güncelleme: 06.02.2026 - 16:00
        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Hakkari'de anıldı.


        Merkez Ulu Cami'de düzenlenen programda mevlid-i şerif okundu, ilahiler seslendirildi.

        Depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Kızılay ekiplerinin katılımcılara gül suyu, lokum ve şeker ikramında bulunduğu programa, İl Müftü Vekili Bilal Beyter ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

