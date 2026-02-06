Hakkari'de 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenler anıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler, Hakkari'de anıldı. Merkez Ulu Cami'de düzenlenen programda mevlid-i şerif okundu, ilahiler seslendirildi. Depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kızılay ekiplerinin katılımcılara gül suyu, lokum ve şeker ikramında bulunduğu programa, İl Müftü Vekili Bilal Beyter ve çok sayıda vatandaş katıldı.

