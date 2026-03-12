Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Şemdinli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 105. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 14:12
        Şemdinli'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

        Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 105. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Korkma! Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler yapıldı.

        Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

        Programa, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

