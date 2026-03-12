Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetleri 2-1 mağlup etti.
Turcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Hakkarigücü, Amed Sportif Faaliyetleri 2-1 mağlup etti.
Merzan Futbol Sahası'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 7. dakikada Elizabeth Owusuaa'nın attığı golle 1-0 tamamlandı.
Hakkarigücü, Rasmata Sawadogo'nun 54. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı.
Konuk ekip 88. dakikada Samaria Gomes'in golüyle farkı bire indirdi.
Karşılaşma, Hakkarigücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.