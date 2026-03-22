Hakkari'de çığ riski nedeniyle 4 ev tahliye edildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yeşiltaş köyünde çığ riski nedeniyle 4 ev tahliye edildi. İlçeye yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Yeşiltaş köyünde, etkili olan kar ve karla karışık yağmur nedeniyle çığ düştü. Evlere yakın noktadan düşen kar yığınları nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı, bazı meyve ağaçları zarar gördü. Bölgedeki çığ riski dolayısıyla 4 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. Söz konusu risk nedeniyle çalışma yapamayan İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yarın yolu açmak için çalışma başlatacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.