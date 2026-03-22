        Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

        Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Giriş: 22.03.2026 - 23:13 Güncelleme:
        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, meteorolojik veriler doğrultusunda il merkezi ve Yüksekova'da gece saatlerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur ile yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı öngörüldüğü belirtildi.

        Oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi, vatandaşlar ile öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Hakkari merkez ve Yüksekova ilçesindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 23 Mart Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

        Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan birinin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

