Yüksekova-Dağlıca kara yolu çığ nedeniyle kapandı

Hakkari'nin Yüksekova-Dağlıca kara yolu, düşen çığ nedeniyle kapandı. Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçede, Yeşiltaş ve Dağlıca köyleri arasındaki kara yoluna çığ düştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, çalışma başlattı. İş makineleriyle kar yığınlarını temizlemeye başlayan ekipler, yolu en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.