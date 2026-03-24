Hakkari'de heyelan bir eve zarar verdi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen heyelanda 3 katlı bir evin birinci katı zarar gördü.





Bölgede sağanak sonrası ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde gece heyelan oluştu.



Dağdan kopan toprak yığının isabet ettiği 3 katlı evin alt katı zarar gördü.



Bölgede inceleme yapan belediye ekipleri, evin etrafını saran toprak yığınını temizlemek için çalışma başlattı.



Ev sakinlerinden Derya Uysal, AA muhabirine, aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldiğini söyledi.



Evde hasar oluştuğunu belirten Uysal, "Olay gece yaşandı. Panikle kendimizi dışarı attık. O korkuyla ne uyuyabiliyoruz ne de evimize girebiliyoruz. Yetkililerden yardım talep ediyoruz." dedi.

