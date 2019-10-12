AK Parti Hakkari heyeti Ankara’dan mutlu döndü

Ankara’dan değişik bakanlıkları ziyaret eden AK Parti Hakkari heyeti kente döndü.

Hakkari’nin sorun ve sıkıntılarını dile getirmek için Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulunan AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, İl Başkanı Emrullah Gür, ilçe ve belde belediye başkanları ve il yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Ankara’dan ümitli döndü. AK Parti heyeti; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile görüştüler. Akabinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile görüşen Hakkari Ak Parti heyeti Hakkari’ye döndü. AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, kentin sorun ve sıkıntıları için bir süre Ankara’da ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, ziyaret ettikleri bakanlıklar ve parti genel başkan yardımcıları tarafından çok iyi karşılandıklarını söyledi. Başkan Gür, “Hakkari’de yapılacak TOKİ konutları, sınır kapılarının ticarete açılması, istihdam, ilimize bağlı ilçe ve beldelerde alt ve üst yapı sorunları ve buna benzer projelere destek amacıyla ziyaretler gerçekleştirdik” dedi.

HAKKARİ 12 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 04:43

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