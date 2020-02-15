Hakkari'de 119 yerleşim yeri kapandı

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Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 119 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Kar yağışının yerini dondurucu soğuk havaya bıraktığı Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, halen kapalı bulunan 24 köy ve 95 mezra olmak üzere kapalı bulunan toplam 119 yerleşim yerinin yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğü belirtildi.

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