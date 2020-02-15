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Hakkari'de 119 yerleşim yeri kapandı

İHA

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 119 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Hakkari'de 119 yerleşim yeri kapandı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 119 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Kar yağışının yerini dondurucu soğuk havaya bıraktığı Hakkari'de karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, halen kapalı bulunan 24 köy ve 95 mezra olmak üzere kapalı bulunan toplam 119 yerleşim yerinin yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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