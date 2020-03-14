Hakkari’de korona virüs denetimi

Hakkari valiliğinin talimatları korona virüs olarak bilinen Covid19 virüsünden vatandaşları korumak amacıyla olağanüstü önemler alarak alışveriş merkezleri büyük bir titizlikle denetlendi.

Hakkari Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol Birimi, Zabıta Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü, Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı ekipleri, alınan önlemleri yerinde denetlemek için kentteki işyerlerine giderek detaylı bir kontrol gerçekleştirdi. Ekipler ildeki işyerlerine gerekli bilgi ve uyarılar yapılarak koordineli bir şekilde denetimlerini sürdürdüler.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de korona virüse karşı başta okul, cami, kültür ve spor merkezleri olmak üzere tüm toplu kullanım alanlarında günlük dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.