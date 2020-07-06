Hakkari-Çukurca yolunda sel

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HakkariÇukurca karayolunda abiden bastıran yağmurdan dolayı sel meydana geldi.

HakkariÇukurca karayolunun Üzümcü köyü mevkisinde aşırı yağışlardan dolayı dağlardan inen toprak ve çamur sürücülere zor anlar yaşattı.Bir çok araç yolda mahsur kalırken Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliği ekipleri tarafından Üzümcü köyü mevkisinde karayoluna inen taş ve çamur yığını temizlenerek yol tekrar ulaşıma açıldı.

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