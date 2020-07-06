Hakkari-Çukurca yolunda sel

HakkariÇukurca karayolunda abiden bastıran yağmurdan dolayı sel meydana geldi.
HakkariÇukurca karayolunun Üzümcü köyü mevkisinde aşırı yağışlardan dolayı dağlardan inen toprak ve çamur sürücülere zor anlar yaşattı.Bir çok araç yolda mahsur kalırken Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliği ekipleri tarafından Üzümcü köyü mevkisinde karayoluna inen taş ve çamur yığını temizlenerek yol tekrar ulaşıma açıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.